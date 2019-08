Genoa, Andreazzoli: "Potevamo fare di più, ma la Roma è difficile da affrontare"

ROMA - "Abbiamo avuto un po' di fortuna al momento giusto, contro una squadra con una bella fisionomia e difficile da affrontare sotto il profilo tattico". Questo il pensiero di Aurelio Andreazzoli dopo il bel pari ottenuto dal suo Genoa in casa dalla Roma. "Abbiamo dovuto fare i conti con la loro qualità - spiega in conferenza stampa - quello che ha fatto Dzeko gliel'ho visto fare tante volte e anche contro squadre più forti. Noi potevamo fare di più, ad esempio sul terzo gol subìto. Cosa manca dal mercato? Se la società ritiene di dover aggiungere qualcosa ben venga, ma è importante non andarsi ad intasare, servono due giocatori per ruolo. Sono comunque soddisfatto, anche se oggi si vedeva che eravamo partiti con il freno a mano tirato, anche per merito della Roma. Come ho preparato la gara? Non ho visto nessuna vecchia partita dello Shakhtar, ma ho lavorato sulla gara che hanno giocato con il Real, questo posso dirlo. Giudizi sul gioco di Fonseca? Non posso parlare degli altri, ma della mia squadra: c'è in arrivo un'altra gara e non possiamo commettere gli errori di oggi" conclude Andreazzoli.

