Genoa, Nicola: "I valori ci sono, ma dobbiamo crescere in fretta"

VERONA - "Non sono preoccupato. Stasera, fino al rigore, abbiamo fatto una buona partita, provando ad intercettare le loro seconde palle, ma poi è diventata una partita sporca e fisica, interpretata bene, appunto, fino al rigore. Siamo stati ingenui, non siamo riusciti a capire le letture. Ma la squadra, nonostante si debba crescere, ha dei valori". Questa l'analisi di Davide Nicola dopo il ko del Genoa in casa del Verona, ai microfoni di Sky. "I risultati ti permettono di lavorare più sereno, ma non si può esserne schiavi. Abbiamo affrontato un avversario che in casa ha messo in difficoltà tutti, ma anche stasera, per la terza volta, siamo andati in vantaggio noi. Bisogna assumere un'identità veloce e perseguirla nel tempo, e oggi dovevamo fare meglio". Salvare il Genoa diventa una sfida complicata: "Direi molto più motivante, in tre gare sono riuscito ad avere delle impressioni che chiaramente consegnerò alla società. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, bisogna solo continuare a lavorare. Secondo me possiamo diventare una squadra molto capace" ha concluso Nicola.

VERONA-GENOA 2-1: LA CRONACA