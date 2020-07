Genoa, Nicola: "Gara da cancellare, ma tutto dipende ancora da noi"

REGGIO EMILIA - A Sky Davide Nicola ha commentato il pesantissimo ko del suo Genoa in casa del Sassuolo. Un 5-0 che rimescola le carte nella lotta salvezza per la contemporanea vittoria del Lecce. Prima, però, il tecnico rossoblù ha commentato la sua espulsione nel primo tempo: "Maresca ha ravvisato qualcosa, se non si individua il colpevole paga l’allenatore. Mi spiace perché sono attento, ma io sono responsabile ed è giusto che paghi io. Potremmo discutere molto su quanto accaduto, ma la regola è quella. Io non voglio perdere alcuna risorsa, è andata così, lo accetto, ma mi spiace, perché noi cerchiamo sempre di essere corretti. Ma adesso pensiamo al campo”. Sulla gara: "Abbiamo sbagliato prestazione dal punto di vista emotivo. Non siamo riusciti a trasferire in campo la nostra volontà e mi dispiace per la nostra gente: ora accantoniamo questa gara e giochiamoci tutto all'ultimo". Vincendo nell'ultima giornata con il Verona il Genoa avrebbe la certezza matematica di restare in Serie A: "Grande rispetto per gli avversari, ma ora contiamo solo noi. Dipende tutto da noi e dalla nostra determinazione. Non ci sono alternative, dobbiamo andare a prenderci quello che ci meritiamo con coraggio - conclude -. Oggi è giusto essere arrabbiati con noi stessi".

