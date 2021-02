Genoa, Ballardini: "Strootman uomo speciale. Pandev? Un esempio"

GENOVA - Può essere senz'altro soddisfatto, Davide Ballardini: il Genoa è stato resuscitato dal tecnico riminese, tanto da sconfiggere oggi il più quotato Napoli. Ecco le parole dell'allenatore rossoblù a Dazn: "Nel momento di gestire il pallone potevamo fare meglio. Affrontavamo una formazione tosta, ma non stiamo stati brillanti e lucidi per tutta la partita. Nella fase di non possesso siamo stati attenti, aggressivi e bravi a coprire il campo. Sappiamo essere bravi anche con la palla, forse abbiamo sofferto il fisico e la corsa del Napoli". L'andamento del Genoa in campionato è senz'altro sorprendente: "Non dobbiamo pensare al passato, quello non conta. Posso contare su giocatori forti e coesi tra loro: questo è il risultato. Serenità? Va conquistata con motivazione e lavoro quotidiano. Solo a quel punto si può essere sereni".