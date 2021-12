Genoa, Shevchenko: "Lazio? Sfida difficile, ma faremo la nostra parte"

GENOVA - Archiviato il successo in Coppa Italia contro la Salernitana, gli uomini di Shevchenko sono attesi domani dalla sfida con la Lazio. Ancora indisponibili Maksimovic, Fares, Caicedo e Rovella il tecnico ucraino avrà però un Destro in crescita dopo il rientro dall'infortunio della scorsa settimana. "Ha fatto sette gol in campionato: è il giocatore che ha segnato di più - ha detto Shevchennko durante il tradizionale briefing prepartita - . Ed è bello che appena tornato dall'infortunio abbia trovato subito il gol. E' un ragazzo che ha tanto entusiasmo e tanta voglia di aiutare la squadra". Grazie alla vittoria di Coppa, il Genoa ha visto risollevarsi il morale ma ora ha bisogno di punti. "Sicuramente tornare a vincere fa sempre tanto piacere - ha sottolineato il tecnico del Genoa -. E' un sollievo per noi perché non abbiamo subito gol e abbiamo vinto. Adesso però ci aspettano due partite difficilissime - ha spiegato il tecnico ucraino-. La Lazio? Noi dobbiamo fare la nostra partita, compatta e aggressiva per cercare di strappare qualche punto. Sarà decisivo il gioco di squadra. Soprattutto dobbiamo riuscire a sfruttare al massimo le occasioni che ci saranno". Shevchenko non ha dubbi su come dovrà essere la sua squadra domani: "Voglio un Genoa generoso e determinato - ha detto -, un Genoa unito".