Genoa, Blazquez nominato amministratore delegato dopo l'addio di Zarbano

GENOVA - Il Genoa targato 777 Partners prosegue con la rivoluzione dei vertici societari. È stato infatti ufficializzato l'addio di uno dei dirigenti storici del club, ovvero l'amministratore delegato Alessandro Zarbano, in rossoblù da ben sedici anni: "Il Genoa CFC - si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società - comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la Società e il dottor Alessandro Zarbano. Il Club augura al dottor Zarbano di ottenere anche nei suoi prossimi incarichi grandi soddisfazioni. Il Genoa comunica che l’ingegner Andrés Blazquez rimane come amministratore delegato della Società".