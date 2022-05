Blessin: "Genoa, rialzati. Contro la Juve serviranno gli attributi"

GENOVA - Ultima spiaggia o quasi per il Genoa, atteso domani dalla sfida casalinga contro la Juve. La matematica non condanna ancora i Grifoni alla retrocessione, quindi i rossoblù faranno di tutto per rendere la vita difficile ai bianconeri e accaparrarsi i tre punti. Le parole della vigilia del tecnico dei liguri, Alexander Blessin. "Cosa servirà contro la Juve? Le palle. La Juventus ha una qualità enorme, non importa chi giocherà. Dovremo avere rispetto ma non paura. Dobbiamo giocare con coraggio, grinta e volontà e sopratutto senza paura, perchè come tutte le squadre anche la Juve è vulnerabile. Bisogna lavorare su queste situazioni, questo è il punto. Faccio un esempio, bisogna avere il coraggio e la grinta del primo tempo, che ha mostrato il Villareal in Champions contro il Liverpool. E questo sarà decisivo nella prossime tre partite. Sarà una partita diversa dal derby perchè la Juve avrà sicuramente un maggior possesso palla, dobbiamo vedere nelle fase di non possesso se fare il meglio possibile".