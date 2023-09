Genoa, Gilardino contro il calciomercato: "C'è una cosa assurda"

GENOVA - "Il mercato è finito". Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, non nasconde la propria gioia per la chiusura della finestra estiva delle trattative, nel corso della conferenza stampa in vista del match con il Torino "Sono felice per chi è rimasto e chi arriva deve sapere dove si trova, quello che deve fare, la maglia che veste e il contributo che deve dare nel gruppo". Il tecnico rossoblù poi motiva la propria felicità per la chiusura del calciomercato: "Secondo me è assurdo che ci sia il calciomercato quando si gioca, con giocatori che vanno via, con giocatori che hanno sempre il dubbio. Mi auguro si possa cambiare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La squadra è questa e quello che vi avevo detto venti giorni fa: sono felice di chi è rimasto e di chi è arrivato ma gli obiettivi non cambiano. Il nostro obiettivo è cercare di giocare un campionato difficile dove dobbiamo raggiungere il prima possibile i 40 punti. Sono arrivati Messias, Malinovskyi, Retegui. E anche ragazzi come Martin o Throsby si sono messi a disposizione con generosità. Sicuramente la vittoria contro la Lazio ci ha dato ossigeno e consapevolezza, ma domani sarà un altro tipo di gara".