Il Genoa è pronto per il Napoli, ma soltanto domani mattina dopo la seduta di rifinitura saranno ufficializzati i convocati per il match del Ferraris di domani sera. Difficile pensare a grandi cambiamenti rispetto alla gara di Torino. Nonostante gli impegni con la nazionale messicana Vasquez è pronto per partre dal primo minuto e possibile una staffetta nella ripresa con Martin. A centrocampo la scelta è ricaduta su Badelj (ha vinto il ballotaggio con Thorsby) e sarà il regista.