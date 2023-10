Zangrillo furioso in diretta tv: "Una entrata assassina e un gol irregolare!"

GENOVA - Una partita folle e un finale rocambolesco a Marassi, dove il Milan ha vinto 1-0 con un gol di Pulisic (con l'ok del Var, intervenuto per un sospetto tocco con il braccio da parte dello statunitense) e nonostante l'espulsione nel finale del portiere di Maignan per un'entrata 'killer' su Ekuban (poco dopo rosso anche al portiere di casa Martinez per doppia ammonizione).

Genoa-Milan 0-1: cronaca, statistiche e tabellino Zangrillo e il rosso a Maignan: "Entrata assassina" E furioso, al termine della partita, ai microfoni delle tv si è presentato il presidente dei liguri Alberto Zangrillo: "Si sta rovinando un gioco. Invoco rispetto per i quasi 35 mila tifosi allo stadio - ha detto il numero uno rossoblù a 'Sky Sport' . Gilardino oggi non parla per non prendersi la squalifica, magari me la prendo io. Ormai è così da tempo, ma non soccomberemo. Dopo il gol abbiamo assistito a un'uscita di Maignan che io, da medico, definisco assassina".

Zangrillo e il gol di Pulisic: "L'ha toccata con l'avambraccio" Il massimo dirigente dei liguri non ha gradito la convalida del gol di Pulisic, secondo lui viziato da un fallo di mano. "Si è aggiustato la palla con l'avambraccio - ha aggiunto Zangrillo -. Uno stadio del genere serve per sopravvivere a un mondo del calcio sempre più iniquo. Il mio stato d'animo è quello di un guerriero che ha dietro il battaglione di soldati valorosi. Andiamo avanti perché siamo convinti delle nostre forze e alla lunga i valori emergono. In uno scontro tra Davide e Golia, siamo in un mondo in cui vince sempre Davide. È inutile fare dei distinguo. Quello che si è visto stasera è assolutamente chiaro. La prossima partita sarà durissima, abbiamo anche il nostro portiere espulso, ora - ha concluso il presidente del Genoa - vedremo quante giornate di squalifica daranno a Maignan".

