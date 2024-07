Gudmundsson, il messaggio e il regalo pazzesco di un tifoso: "Con te ho vinto al Fantacalcio"

Quattordici gol in Serie A, nella scorsa stagione, per Albert Gudmundsson, rivelazione del Genoa e dell'intero campionato. Un tifoso lo ha voluto ringraziare con un regalo, una bottiglia di Champagne Laurent-Perrier. Un tifoso del Genoa? Non è dato saperlo. Di sicuro era un grande appassionato di calcio che aveva vinto il fantacalcio proprio grazie all'islandese.