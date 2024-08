Genoa, Gilardino: "Retegui? Cessione inaspettata. E su Gudmundsson..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Reggiana, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia , Alberto Gilardino ha commentato la cessione di Mateo Retegui all' Atalanta e la situazione che riguarda Albert Gudmundsson , obiettivo primario del mercato della Fiorentina .

Genoa, le parole di Gilardino su Retegui e Gudmundsson

"È normale - ha esordito - che con la cessione di Retegui dal punto di vista tecnico in questo momento non possa essere felice, ma è stata talmente veloce, immediata e inaspettata anche per la società. Gudmundsson? La situazione di Albert la conoscete tutti. Ho detto alla società che ho bisogno di capire nel giro di una settimana veramente chi è dentro. Domani abbiamo la Coppa e tra una settimana il campionato. Capisco benissimo il mercato e le difficoltà. Ma io ho la necessità di capire chi sarà al Genoa in questa stagione. Nello stesso tempo mi auguro che questa evoluzione sia velocizzata".