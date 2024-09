Miretti salta Genoa-Roma per infortunio: i tempi di recupero

Fabio Miretti salterà Genoa-Roma , sfida in programma domenica 15 settembre alle ore 12.30 a Marassi. Nuovo infortunio per il centrocampista rossoblù, arrivato in prestito dalla Juventus nell'ultima sessione estiva di mercato. Chiariti anche i tempi di recupero .

Infortunio Miretti, salta Genoa-Roma: i tempi di recupero

Dopo essersi fermato nel corso dell'allenamento andato in scena ieri mattina, Fabio Miretti è stato sottoposto ai primi esami strumentali nella giornata di oggi, per comprendere l'entità del problema muscolare. Stando alle prime indicazioni, l'ex Juve dovrebbe rimanere ai box per almeno 15 giorni, saltando così la gara casalinga con la Roma di De Rossi e la trasferta di Venezia. Nuova tegola per Gilardino, che aveva appena riabbracciato il 21enne, una volta smaltita la frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro rimediata a fine luglio con la maglia bianconera.