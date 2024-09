Genoa, Tsitsipas tifoso speciale contro la Roma: l'annuncio social

Dopo la pausa per le nazionali, il Genoa torna in campo subito con una sfida difficile contro la Roma di Daniele De Rossi . Servirà tutto il sostegno del Ferraris per mettere in difficoltà i giallorossi, e tra i tifosi rossoblù ce ne sarà anche uno speciale, ovvero Stefanos Tsitsipas .

Tsitsipas al Ferraris per Genoa-Roma

Il tennista, numero 12 del ranking Atp, ha annunciato con una storia sul suo profilo Instagram che domenica sarà allo stadio per tifare il Genoa. Il greco non ha mai nascosto la sua fede nata tramite i videogiochi. L'allora capitano del Genoa Criscito nel 2019 gli aveva regalato una maglia con il suo nome e il numero 10. Maglia in regalo che Tsitsipas aveva accettato con piacere, come fatto lo scorso maggio, stavolta però con il 98, la sua annata. Pochi giorni prima aveva anche ricevuto una sciarpa da un club di tifosi rossoblù di Roma quando Tsitsipas era nella capitale per gli Internazionali.