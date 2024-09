Infortunio Malinovskyi, la moglie sui social: “Grazie per il supporto”

GENOVA - Sono giorni particolari per Malinovskyi, purtroppo fermato da un terribile infortunio alla gamba. Il giocatore del Genoa ieri è stato operato e in queste ore sono tanti i messaggi di supporto per lui e per la moglie Roksana, che su Instagram ha ricondiviso una storia che ritrae dei bambini e lo striscione “Ruslan”. “Quanto siamo fortunati ad essere circondati da queste persone. Ne abbiamo passate tante in Belgio, a Bergamo, ora a Genova, ma l'enorme supporto è sempre lì. Ovunque siamo, abbiamo un legame molto forte con le persone, probabilmente è per questo che ci sentiamo a casa ovunque”, ha scritto la moglie del giocatore. Ora serve pazienza. Malinovskyi inizierà a breve la riabilitazione per tornare in campo verso primavera. Con l’affetto della gente tutto sarà più facile.