Balotelli carica il Genoa: "Zero parole, voglio giocare. Vedrete se ho il fuoco dentro"

GENOVA - Dopo la fumata bianca dell’ingaggio, oggi è il giorno delle visite mediche per Mario Balotelli che questa mattina ha effettuato gli esami clinici per l’idoneità sportiva. “Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare - ha ammesso l’attaccante ai microfoni di Sky Sport - voglio cominciare, poi sarà il campo a parlare per me. Mando un saluto ai miei nuovi tifosi, ci vediamo allo stadio. Quando sarò pronto? Spero presto".