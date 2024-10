Balotelli, l’annuncio di Gilardino: “Non sarà convocato, ecco perché”

Dopo la firma del contratto fino a giugno 2025 e l'ufficialità del suo ingaggio al Genoa , Mario Balotelli non sarà convocato per la partita contro la Fiorentina , valiada per il turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A. Ad annunciarlo è stato Alberto Gilardino nella conferenza stampa della vigilia.

Genoa, Gilardino: "Balotelli non sarà convocato contro la Fiorentina"

"Balotelli è arrivato motivato, abbiamo parlato tanto. So quello che può darci, come già detto non può risolvere i problemi da solo. Abbiamo previsto un percorso di una settimana di lavoro tra sedute singole e in gruppo, domani non sarà convocato". L'allenatore del Genoa ha poi concluso: "E' arrivato con grandissima motivazione, ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro, sia con la squadra che con test fisici. Domani non sarà convocato, il mio pensiero sarà fra una settimana lunedì a Parma".