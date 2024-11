Balotelli, post ironico dopo il secondo giallo contro il Como

Balotelli, secondo giallo in due partite. E arriva il post ironico sui social

Un cartellino giallo e una grossa risata, accompagnata da un cuoricino che sa tanto di sana presa in giro. Così Mario Balotelli sui social, a poche ore dall'1-1 tra Genoa e Como. Nell'immagine pubblicata su Instagram, il fallo di Kempf ai danni del neo attaccante rossoblù, finito sul taccuino dei cattivi per l'eccessiva reazione dopo la trattenuta reiterata del difensore lariano. Della serie, "Why always me?".