Vieira: “Napoli? Pronti per questa sfida. Febbre per Balotelli, ma…”

A due giorni dalla sfida con il Napoli di Antonio Conte, in programma sabato alle ore 18, Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno del Genoa , reduce dal pareggio contro il Milan di Fonseca e dal passaggio di proprietà nelle mani di Dan Sucu , nuovo azionista di maggioranza . Come di consueto, è stata anche l'occasione per parlare delle condizioni di Mario Balotelli .

Vieira: "La nuova proprietà? Porterà stabilità, la garanzia è Blazquez"

Si apre un nuovo ciclo in casa Genoa. Archiviato il pari di San Siro, Patrick Vieira si prepara a guidare la squadra rossoblù nella prima partita della gestione Sucu, imprenditore che ha rilevato il 77% della società ligure: "Il nuovo proprietario lo abbiamo incontrato stamattina - ha raccontato il manager francese in conferenza stampa -. È una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e per chi lavora in società. La garanzia è di avere il direttore Blazquez che resta in società. La stabilità è una cosa importante per la società. Questo non cambierà il futuro. I giocatori l’hanno presa bene. Detto ciò, noi siamo professionisti e il lavoro quotidiano non cambia".

Viera sul Napoli: "Giocano per vincere il campionato, ma saremo pronti"

Vieira ha parlato anche del Napoli di Antonio Conte, avversario difficile da affrontare e con ben altre ambizioni: "Sabato giocheremo contro una squadra che cercherà di vincere il campionato. Quando vedi la squadra e l’allenatore che hanno, loro giocano per vincere il campionato. Sarà una partita difficile - ha sottolineato il tecnico - ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e saremo pronti per questa sfida. Il punto di San Siro? Io sono rimasto molto felice della partita fatta a Milano, il punto è meritato. Noi vogliamo sempre fare un passo in avanti, i ragazzi si trovano meglio in campo. Dobbiamo continuare a lavorare come nelle ultime settimane per essere più forti. Di sicuro vogliamo fare più gol".