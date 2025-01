Vieira sorpreso dalla statistica sulla Roma: "Non lo sapevo, sarà uno stimolo in più"

Patrick Vieira ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Roma, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45, nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie A . Il Genoa è intenzionato, dopo la vittoria contro il Parma (la prima casalinga in campionato), a ottenere i tre punti anche in casa dei giallorossi, dove manca dal 1990, in una partita giocata però al Flaminio: "Non lo sapevo però può essere una sfida in più, ci sarà una grande atmosfera e noi dobbiamo gestire le emozioni . Dobbiamo pensare a giocare e se riusciamo a fare questo possiamo metterli in difficoltà. Ci vorrà fiducia e personalità".

Vieira: "Giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice"

"Giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice" ha dichiarato Vieira, elogiando la squadra giallorossa: "Hanno qualità individuali e giocatori forti, in rosa ci sono dei campioni del mondo, ma noi andremo per fare la nostra prestazione. Sarà una gara diversa rispetto a quella con il Parma e dovremo essere pronti". Una sfida in un Olimpico gremito: "Giocare in quella atmosfera mi permetterà di capire molto dei miei giocatori. Di certo non possiamo andare solo a difenderci".

Non prenderanno parte alla partita Badelj, Ekuban, Vitinha e Norton-Cuffy, mentre per quanto riguarda Messias: "Dobbiamo imparare da quanto accaduto in passato, per questo valuteremo con lo staff medico".