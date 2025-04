Genoa, perfettamente riuscito l'intervento a Miretti

Perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposto Fabio Miretti. Il centrocampita classe 2003 si trova lontano dai campi già da due turni di campionato, in seguito alla lussazone acromion-claveare della spalla. In stagione il giocatore del Genoa in prestito dalla Juventus è sceso in campo in venticinque occasioni, segnando tre gol e servento altrettanti assist.