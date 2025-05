Vieira sul futuro: "Resto al Genoa? Da quando sono arrivato ho sempre parlato chiaro"

"Se rimango al Genoa ? Da quando sono arrivato ho sempre parlato chiaro con il direttore e con il nuovo presidente. Sono molto felice e contento al Genoa. Non c’è ragione per non continuare, ho sempre detto che sono contento e che dobbiamo andare avanti, ma vorrei che si parlasse più della crescita dei giocatori che di me". Così Patrik Vieiera alla vigilia di Genoa-Atalanta , gara valida per la penultima giornata di Serie A .

Vieira: "Contro il Napoli mi è piaciuta la personalità. Gasperini? Tra i top in Europa"

Vieira ha poi aggiunto: "Siamo usciti dalla partita contro il Napoli molto soddisfatti, non solo per il punto fatto, ma perché abbiamo fatto una bella partita, di squadra. Mi è piaciuta la personalità. I nostri tifosi meritano una grande partita nell'ultima in casa. Gasperini? Fa parte degli allenatori migliori che ci sono in Europa. I risultati dell'Atalanta in Italia ed in Europa evidenziano che sono fortissimi, per noi è un bel test. L'Atalanta è una delle squadre più forti ci sono in giro, vogliamo far vedere che siamo cresciuti come squadra". Il punto sull'infermeria: "Cornet non ce la farà, potrà iniziare ad allenarsi con noi dalla prossima settimana. Sono fuori anche Matturro e Cuenca. Onana giocherà l’ultima di campionato. Ekuban sta bene, sarà con noi".

Vieira sull'addio di Badelj: "Perdiamo un uomo straoardinario"

Sull'addio di Badelj, Vieira ha commentato: "È stato molto importante, ha aiutato la squadra e lo staff. Si è sempre impegnato a dare il massimo in campo e fuori dal campo. Perdiamo un giocatore importante, ma, soprattutto, un uomo straordinario".