Balotelli è svincolato dal Genoa e attacca Vieira: "Protagonismo oppure gli sto sui c..."

Mario Balotelli è libero sul mercato degli svincolati. L’attaccante ha sparato a zero contro il Genoa e soprattutto contro il suo ex allenatore Patrick Vieira durante il podcast “Centrocampo”: "All'inizio sembrava prendermi in considerazione, abbiamo parlato e ci siamo confrontati. Poi però mi faceva giocare pochissimo e quando sono andato a chiedere spiegazioni lui si è rifiutato di parlare”. Ancora: "Per me è solo protagonismo, vuole essere lui al centro. Non vedo altre motivazioni, oppure gli sto sui coglioni”.