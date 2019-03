Inter, si ferma Lautaro: problema muscolare. Icardi scalpita

MILANO - Tegola sull'Inter di Spalletti. Si ferma Lautaro Martinez per una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra rimediata nell'amichevole tra Argentina e Marocco. Ora Mauro Icardi (tornato in gruppo ad allenarsi con i compagni) proverà a forzare il rientro per convincere il tecnico a giocare dall'inizio già domenica, quando a San Siro arriverà la Lazio nel fondamentale spareggio Champions. Il tecnico toscano, inoltre, contro i biancocelesti dovrà fare a meno anche di De Vrij.

LA NOTA - Questa la nota ufficiale sulle condizioni dell'attaccante: "Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l'attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima".