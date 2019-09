Handanovic: «Inter più forte? Lo vedremo...»

APPIANO GENTILE - Accanto ad Antonio Conte in conferenza stampa c’era il portiere e capitano Samir Handanovic. Come al soluto di poche parole, lo sloveno ha inquadrato il momento della squadra: «Di Conte non è giusto che io parli, soprattutto quando lui è qua accanto a me. Di lui però sapete voi tutto. Emozionato a giocare in Champions da capitano? Se non mi emozionassi non giocherei più a calcio. Sentire la musichetta della Champions è bellissimo». Finale sulla squadra: «Penso che l’Inter negli ultimi anni si sia rinforzata. Ora abbiamo cambiato tanto e dobbiamo diventare ancora più forti. Non guardo se siamo l’Inter può forte oppure no. Possiamo esserlo ma dobbiamo dimostrarlo ogni tre giorni. Alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo».