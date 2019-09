Furia Conte, squadra a rapporto: "Mai più così passivi"

MILANO - Ieri, l’appuntamento per la squadra alla Pinetina era all’ora di pranzo. Conte, invece, nel centro sportivo ha addirittura dormito: una scelta dovuta, da un lato, a smaltire la rabbia, dall’altro, a preparare al meglio la giornata di lavoro. Una volta terminato di mangiare, la squadra si è riunita in sala video per analizzare la gara con lo Slavia. Conte ha voluto evidenziare e rimarcare tutti gli errori commessi. La sua, però, è stata anche una reprimenda al gruppo: gli sbagli sono stati la conseguenza di un atteggiamento sbagliato sin dal fischio d’inizio, dato che aggressività e intensità adeguate si sono viste soltanto negli 8’ di recupero. Così l’allenatore ha messo in chiaro che non accetterà più di vedere un approccio molle e passivo, l’Inter non si può permettere si sottovalutare alcun avversario e che non possono certo bastare 3 gare vinte in campionato per sentirsi una grande squadra.

Inter già al lavoro: allenamento e amichevole contro il Como

Verso il derby, Sanchez gol

Terminata la riunione, tutti in campo, con gruppo diviso in due: da una parte i titolari di martedì sera (lavoro di scarico), dall’altra gli altri che si sono allenati insieme ai giocatori del Como. C’è stato spazio anche per la classica partitella, vinta dall’Inter per 3-1 con reti di Sanchez (anche un rigore sbagliato), Dimarco e Vezzoni. Oggi, al primo allenamento di preparazione per il derby, verranno verifi cate le condizioni di Candreva, costretto ad uscire, in Champions, per una contusione lombare. C’è fiducia per un suo recupero, altrimenti, sulla destra, verrà sostituito da D’Ambrosio. Oggi scatterà la vendita libera per Inter-Juve: a disposizione sono rimasti solo 15 mila biglietti.