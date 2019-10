Inter, Conte: “Molto strano, noi 7 partite in 20 giorni altri invece…”

BRESCIA - “Oggi è difficile parlare della partita. Sto giocando sempre con gli stessi giocatori, prendo i tre punti. I ragazzi hanno fatto fatica, è la quarta partita in nove giorni giocata sempre dagli stessi. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. C’è poco da dire, bisogna solamente ringraziare lo spirito di questi ragazzi. Ora recuperiamo perché sabato giochiamo col Bologna e poi c’è il Borussia. Non ho visto altre squadre che hanno fatto sette partite in venti giorni, mi sembra un’anomalia”. Antonio Conte si prende provvisoriamente la vetta della classifica ma lamenta ancora una rosa abbastanza corta per via degli infortuni. “Certe partite bisogna vincerle con la sofferenza, bisogna essere bravi a reggere botta. Sfido chiunque a giocare quattro partite in nove giorni - ha detto il tecnico dell’Inter a Sky Sport -. Brescia è un campo difficile, altre squadre hanno sofferto. Mi piacerebbe avere più tempo a disposizione per la preparazione. Corini sta facendo benissimo, gli auguro il meglio”.

Conte e le parole di Marotta

“Le parole di Marotta? Non devo essere rasserenato, bisogna fare tesoro di quello che ti può capitare durante il percorso. A giugno non sapevo, ora mi è chiara la situazione. Cosa ho scoperto? Quando entri dentro una situazione devi avere tempo per capire la rosa. All’inizio puoi pensare delle cose, poi entri e ne vedi delle altre. Dobbiamo essere bravi a migliorare alcune cose. La classifica è lì però non ci deve far chiudere gli occhi e pensare che è tutto ok. Stiamo portando la macchina al massimo dei giri, non stiamo andando a fare una passeggiata in campagna. Questo gruppo sta facendo un qualcosa che va oltre le aspettative”.