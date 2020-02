Inter, San Siro sold out per il derby: quarta gara di sempre per ricavi in Serie A

MILANO - Febbre da derby per Inter e Milan. Quella di domani sera non sarà una stracittadina da record, ma poco ci manca: San Siro è sold out, con incassi previsti per 5,5 milioni di euro. Si tratterebbe così del secondo nella storia per quanto riguarda il derby di Milano (dietro ai 5,8 milioni di Milan-Inter del 17 marzo 2019) e del quarto incasso di sempre per una gara di Serie A (in vetta rimane Inter-Juventus del 6 ottobre 2019 con 6,6 milioni). Inoltre, la sfida di domani al Meazza si piazzerà al terzo posto di sempre per le gare casalinghe dei nerazzurri, dietro anche ai 5,59 milioni di Inter-Juventus del 27 aprile 2019.