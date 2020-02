Inter, Conte: "In Europa League farò turnover. Eriksen? Può fare di più"

RAZGRAD (Bulgaria) - "Nel primo tempo i ritmi sono stati bassissimi, ci siamo abituati alla situazione. Il giro palla nella ripresa e' stato molto più veloce, siamo riusciti a trovare il gol e a creare varie situazioni pericolose. Eriksen? Può fare meglio di quanto fatto oggi". Questo il commento di Antonio Conte dopo Ludogorets-Inter 0-2. Il tecnico nerazzurro ha approfondito ai microfoni di Sky Sport proprio il capitolo dedicato al danese, autore della rete del vantaggio: "Il gol dà fiducia - ha affermato Conte -, ma deve ritrovare il suo ritmo degli anni passati. Siamo tranquilli e non abbiamo ansia, Eriksen non può diventare un problema. Io penso al bene dell'Inter, qualcun altro pensa a qualcosa di diverso. Io penso ad integrarlo nella giusta maniera".

Conte: "Handanovic? Ho fiducia in Padelli"

Conte ha proseguito sulle alternative a disposizione: "La nostra strada in Europa League è questa, facciamo delle rotazioni. La costante sono le due punte. Questa è una competizione che ti spappola mentalmente, per questo la useremo per dare spazio a chi ha giocato di meno. Detto questo, cerchiamo di andare più avanti possibile. C'è stata una buona risposta, nel secondo tempo abbiamo cambiato i giri". Infine sul ritorno in campo di Handanovic non si espone: "E' una situazione che andiamo controllando di giorno in giorno, faremo le giuste valutazioni ma abbiamo fiducia in Padelli. Quando Samir sarà pronto prenderà il suo posto", ha concluso Conte.