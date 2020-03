Inter, Zhang e il sostegno agli italiani: "Non vi deluderemo. Andrà tutto bene"

ROMA - Il presidente dell'Inter Steven Zhang continua a dimostrare il suo sostegno per l'Italia durante l'emergenza Coronavirus. "Noi ci sosteniamo gli uni con gli altri come sempre e non vi deluderemo mai! La salute per prima. Tutto andrà bene", ha scritto il numero uno nerazzurro in un post su Instagram, accanto ad una foto dell'Italia sorretta da due medici, uno italiano e uno cinese. Inoltre la società del presidente Zhang ha messo a disposizione dell'Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. "Ancora una volta desidero ringraziare tutti coloro che stanno aiutando con azioni concrete Regione Lombardia. Il popolo della solidarietà, a livello nazionale e internazionale, è davvero vastissimo e regala ulteriore forza per andare avanti con la massima determinazione nella battaglia contro il virus" è il ringraziamento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che si tratta di "azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l'emergenza".