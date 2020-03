Inter, Candreva e Allegra coppia gol: i due palleggiano insieme

MILANO - Si allena e lo fa anche in compagnia, Antonio Candreva. Il centrocampista dell’Inter, in questi giorni di quarantena, suda in casa insieme alla sua compagna Allegra. Sui social diversi video e scatti: “work out” di coppia tra esercizi e palleggi. L’ex Lazio ha postato nelle storie un video mentre giocano a pallone in casa. Allegra dimostra di saperci fare: alza il pallone con il tacco e dà il via ad una serie di palleggi con Antonio, un po’ incredulo. Gli allenamenti di coppia scatenano anche i commenti dei tifosi: “Bravi piccioncini!”.