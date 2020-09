Vidal all'Inter, ci siamo: oggi incontro decisivo a Barcellona

MILANO - Aleksándar Kolárov sbarcherà oggi pomeriggio a Milano e domani mattina sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Ieri sera l'ormai ex giocatore della Roma ha preso parte, con la fascia di capitano al braccio, alla sfida di Nations League della Serbia contro la Turchia (è stato espulso per doppia ammonizione a inizio ripresa), ma da oggi nella sua testa ci sarà spazio solo per i colori nerazzurri. Con un contratto di un anno, più opzione su quello successivo, ha intenzione di vincere come successo con la Lazio e il Manchester City, ma non con la Roma. Tra il club nerazzurro e quello giallorosso è già tutto a posto e dopo i test medici, l'operazione sarà ufficializzata rispettando le tempistiche legate alla Borsa del club di Friedkin. In settimana sarà sistemato anche il trasferimento a Milano di Matteo Darmian: con il Parma c'è un'intesa che risale all'estate 2019 e le società la onoreranno. Entro il prossimo week end, però, anche Arturo Vidal sbarcherà alla Pinetina. E proprio l'arrivo del cileno è quello che il tecnico di Lecce aspetta con più ansia. Re Artù infatti è in grado di cambiare la squadra, di dare al centrocampo più "garra" e più gol.

Vidal libero dal Barcellona: Conte gli spiega l'Inter al cellulare

Inter, da Candreva a Godin: tanti in fila al varco uscite

Urlo Sensi, l'Italia riprende Dzeko e la Bosnia

Oggi è il giorno?

Con Vidal l'Inter ha già fatto quello che doveva raggiungendo un accordo sull'ingaggio da 6 milioni più bonus per le prossime due stagioni (più opzione sulla terza) e adesso aspetta che il centrocampista si liberi gratuitamente dal Barcellona. Oggi il suo agente, Felicevich, ha in programma un nuovo colloquio con i dirigenti blaugrana e spera di raggiungere un'intesa sulla buonuscita che Bartomeu non vorrebbe versare se Zhang non pagherà niente per il cartellino. Cosa che invece ha fatto il Siviglia per Rakitic. Tra le mensilità del 2020-21 e alcuni premi non versati, "ballano" una decina di milioni. Se già oggi arriverà la fumata bianca, Arturo sarà a Milano domani, altrimenti dovrà aspettare unodue giorni in più. [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio