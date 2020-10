Inter, Conte: "Se non fai gol non vinci. Dobbiamo essere meno molli sotto porta"

MILANO - Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si è presentato ai microfoni di Sky dopo il pareggio di San Siro contro il Parma: "Partita sofferta per il risultato perchè questa non è la prima dove dominiamo e rischiamo di perdere, basta vedere le statistiche. Nel calcio se non fai gol non vinci e oggi per l'ennesima volta abbiamo sbagliato tanto e non va bene. Ci vuole più cattiveria e determinazione, caratteristiche che ha avuto il Parma segnando con le uniche due palle gol. Non è la prima volta che accade, dobbiamo migliorare aumentando quella determinazione e cattiveria per sfruttare tutte le occasioni che creiamo perchè poi paghi le conseguenze. Oggi fase offensiva buona ma è mancata la realizzazione e non è un problema solo degli attaccanti. Partecipano tanti uomini ma per l'ennesima volta non riusciamo a segnare nonostante le tante occasioni. Dispiace perchè ho poco da dire sull'impegno ma è giusto che ci sia più determinazione".

Conte successivamente ha analizzato nel dettaglio il primo gol realizzato da Gervinho: "Chi perde la palla prima deve avere una reazione per riprenderla. Sul primo gol siamo fermi e ci lamentiamo e la linea può fare meglio perchè è una palla scoperta e devi scappare. Se non segni non vinci, bisogna sottolineare il fatto che spesso le squadre non ci tirano in porta o quando lo fanno hanno una percentuale realizzativa molto alta come successo con Monchengladbach e Parma. Non voglio parlare di sfortuna, dico solo che partite come queste dove domini vanno vinte se c'è un'ambizione di voler competere e cercare di combattere con le altre squadre. Giochiamo senza pubblico quindi non ha nessuna valenza il fatto di aver fatto più punti fuori casa. Senza spettatori tutte le squadre cercano di giocarsi la partita. Oggi il Parma ha cambiato sistema di gioco per limitarci e significa che c'è grande rispetto per quello che proponiamo. Non voglio parlare degli errori arbitrali è giusto che lo facciano i dirigenti".