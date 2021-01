Clamoroso Inter, Zhang può lasciare!

La strada che dovrebbe portare l’Inter allo scudetto è irta di ostacoli. Sia per la forza degli avversari sia per le condizioni con le quali Conte e i dirigenti stanno convivendo. La pandemia non fa sconti né alle grandi società né a uno dei più grandi gruppi industriale della Cina. In condizioni normali, con la vetta della classifica distante un solo punto, gli Zhang avrebbero investito per dare l’assalto al tricolore. Adesso, invece, non possono farlo e anzi, in ambienti finanziari, è ricorrente la voce che la banca d'affari Rothschild abbia un mandato non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscano Lion Rock (il fondo ha il 31,05% delle quote), ma anche per vendere l’intero pacchetto azionario. Complicato dare una risposta su quale delle due opzioni sarà eventualmente “accolta” dal mercato, anche perché nel mondo del calcio quando si va alla ricerca di un socio di minoranza può capitare di trovare un acquirente per la maggioranza. E’ successo sia a Moratti sia a Thohir.