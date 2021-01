Lautaro, prima tripletta in nerazzurro: e allaccia la cintura al pallone!

Pomeriggio straordinario per Lautaro Martinez che contro il Crotone trova la porta per la prima volta nel 2021 e si porta a casa anche il pallone. "Abbiamo affrontato una squadra molto ben allenata, loro palleggiano bene ma sono molto contento per la vittoria ". Giornata di prime volte: l'argentino ha anche realizzato la sua prima tripletta con la maglia dell'Inter .

Festa nello spogliatoio

"Sono molto felice - ha aggiunto - Quando segni una tripletta e lotti per la squadra è tutto molto bello. Lavoro sempre per l'Inter e se vince sono contento, ma se faccio gol è meglio". Lautaro ha festeggiato anche nello spogliatoio, come testimoniano le storie condivise da Achraf Hakimi su Instagram. "Grande loco", ha scritto il difensore marocchino pubblicando un selfie in cui spunta anche il pallone del match.