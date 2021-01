Conte, due turni di squalifica per le frasi a Maresca

Conte squalificato, la motivazione

“Per avere, al 45° del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un'espressione gravemente offensiva; infrazione quest'ultima rilevata anche dal collaboratore del Procura Federale”.

Una giornata di stop a Oriali

Un turno di stop e 5 mila euro di multa anche per il dirigente Oriali “perché, al termine della gara, reiterando le proteste anche dopo il provvedimento di ammonizione, raggiungeva al centro del terreno di giuoco il Direttore di gara urlandogli frasi irrispettose”.

Cinque giocatori squalificati per un turno

Sono cinque i giocatori fermati per un turno dal giudice sportivo dopo le partite della 19ª giornata della Serie A di calcio. Si tratta di Samir (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione); Gosens (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione). Kulusevski (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione); Magnani (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione); Nandez (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (quinta sanzione).