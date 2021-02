Inter, Conte fa impazzire il web: "Meglio il tiki taka o il calcio verticale?"

MILANO - Meglio il Tiki Taka o il calcio verticale? Antonio Conte prende spunto dalla domanda che milioni di appassionati si pongono, per interrogare i suoi follower. Il tecnico nerazzurro ha postato sul suo profilo Instagram i video che ricordano due azioni della sua Inter : il gol di Lautaro Martinez nella stracittadina di domenica scorsa e l'occasione creata al Camp Nou lo scorso anno in Champions League, contro il Barcellona, quando Sensi sfiorò il gol.

Conte: "Cosa ne pensate?"

Le due azioni partono dai piedi di Samir Handanovic e si chiudono nell'area di rigore avversaria."Meglio un giusto compromesso? Ditemi che ne pensate" la domanda posta da Conte che ha scatenato le reazioni dei tifosi. "Io preferisco un mix" ha scritto un tifoso interista. Altri hanno preferito elogiare Conte e la squadra evidenziando che "finalmente vediamo azioni costruite". "Il 70% degli interisti dovrebbe chiederle scusa" scrive un tifoso, mentre in molti si sentono in dovere di consigliare: "Da oggi in poi mister, Eriksen sempre in campo".