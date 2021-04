Inter, Conte: "Lo scudetto? Lo vediamo più vicino"

BOLOGNA - L'Inter di Antonio Conte vince 1-0 a Bologna, ottiene il nono successo consecutivo in campionato e tenta lo strappo decisivo per lo scudetto. I nerazzurri, da stasera, hanno 8 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica con una gara in più da giocare rispetto alla formazione di Pioli. "Vittoria diversa dalle altre? È inevitabile che più ci si avvicina alla fine, più ogni vittoria diventa pesante - le parole di Conte a Sky - Vincere su un campo come quello del Bologna ci fa fare un grande passo in avanti. Loro sono un’ottima squadra con un allenatore molto bravo. È stata una giornata lunga oggi per noi. È cominciata alle 12.30 in albergo. Ho guardato il Milan e il Sassuolo contro la Roma. La Juve no perché eravamo in pregara. Giocare dopo tutti non era semplice però complimenti ai ragazzi perché dopo le nazionali è difficile e loro ci hanno messo giusta attenzione e spirito giusto. Ma è una vittoria che va suggellata nella prossima gara”.