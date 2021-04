Eder, frecciatina a Suning: ecco il tweet polemico

L'attaccante italo-brasiliano Eder Citadin Martin ha deciso di ripartire dal San Paolo di Crespo, Hernanes, Dani Alves e Miranda. L'ex Inter e Sampdoria, tra le altre, è tornato alla carica e attraverso un tweet, tra il polemico e l'ironico, ha lanciato una frecciatina a Suning, proprietario dei nerazzurri nonchè patron del suo vecchio club: lo Jiangsu. Facendo riferimento alla notizia di poche ore fa circa la messa in vendita del pullman del club cinese presso un mercato dell'usato, Eder ha commentato: "Almeno, se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devono pagare!!! Speriamo...", manifestando tutta la propria irritazione per dei conti non saldati da parte del club.

Eder e il duro attacco a Suning

Ma non è la prima volta che l'ex Inter attacca Suning. Più di un mese fa, infatti, si era già sfogato dichiarando: “Suning non vuole più investire nel calcio. Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club. Abbiamo fatto un’impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato. Se il gruppo Suning fallisce, posso anche capirlo. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome di Suning nel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del genere senza alcun rispetto! Il direttore generale si è sempre dimostrato un bugiardo. Ci aveva detto che con il tempo ci avrebbe dato quanto ci spettava ma non ha mai rispettato quello che ci aveva promesso”.