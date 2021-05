Inter, aereo dirottato a Lamezia per nebbia

CROTONE - Contrattempo per l'Inter all'arrivo in Calabria. La fitta coltre che ieri sera è calata sull'aeroporto Sant'Anna di Crotone ha costretto il pilota del volo Alitalia A319 proveniente da Milano Malpensa, a bordo del quale viaggiava la squadra nerazzurra che oggi deve incontrare i rossoblu allo stadio Ezio Scida, a invertire la rotta e atterrare sulla pista dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. La squadra è atterrata alle 21,05 ed ha raggiunto Crotone in autobus dove, invece, l'arrivo era previsto per le 20,25. Quello dell'aereo dell'Inter non è il primo dirottamento su Lamezia da Crotone. Il problema è stato causato dal mancato funzionamento del sistema Ils (instrumenlat landing system), installato da anni sull'aeroporto Sant'Anna ma mai collaudato dall'Enav.