Scudetto Inter, Lukaku: L'ho sentito dopo aver battuto l'Atalanta

27 vittorie, sette pareggi e solo due ko. È questo fin qui il bottino in campionato dell'Inter, che ha conquistato il suo 19° scudetto con quattro turni d'anticipo. Tra i principali artefici del successo della squadra di Conte, la coppia d'attacco Lukaku-Lautaro. Il belga e l'argentino hanno ripercordo le tappe che hanno portato al trionfo finale ai microfoni di Dazn. Il belga, alle prese con le polemiche per la festa di compleanno abusiva, ha raccontanto: "La partita dove abbiamo iniziato il percorso verso lo scudetto è stata quella contro il Sassuolo. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lauti e Alexis, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era davvero unita". Intanto domani (sabato 15 maggio) i nerazzurri affrontano la Juve a Torino e hanno la ghiotta possibilità di fermare la corsa della squadra di Pirlo verso la qualificazione in Champions League. Tornando a un girone fa, quando Vidal e Barelle firmarono il 2-0 del Meazza contro la Vecchia Signora ammette: "Dovevamo ancora giocare contro Milan, Atalanta e Lazio. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo vinto molti più scontri diretti: abbiamo dimostrato di essere più forti. Dopo la vittoria contro l'Atalanta mi sono detto: 'Ok, è finita. Ci siamo per lo Scudetto'. Non potevo dirlo, ma l'ho pensato subito". Sul derby di ritorno vinto 3-0 rivela: "Nella settimana pre-derby ci siamo allenati a un livello altissimo. Ho detto a Lauti: 'Questa partita non la perdiamo mai, è impossibile'. A chi era rivolta la mia esultanza? In settimana avevo parlato con il mister e ci avevamo scherzato su...".