Inter, Conte: "Juve da battere. Serie A equilibrata, non per noi"

MILANO - Da campioni d'Italia l'Inter va in casa della Juventus per una sfida che mantiene il fascino di sempre ma che conta solo per i bianconeri, ancora a caccia di un posto in Champions League. Per i nerazzurri sarà l'occasione di provare a vincere contro gli ormai ex campioni in carica. "Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo Scudetto e dalla quale l'Inter aveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima, di consapevolezza nei propri mezzi. Da questo punto di vista è stata una vittoria molto importante", ha detto Antonio Conte a Inter tv alla vigilia del match, ricordando la partita dell'andata.