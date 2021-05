Inter, Simone Inzaghi ha firmato. Contratto di due anni

MILANO - Ormai si attende solo il comunicato ufficiale ma Simone Inzaghi sarà il prossimo allenatore dell'Inter sostituendo Antonio Conte. Marotta è riuscito a strappare l'ormai ex tecnico della Lazio a Lotito con la firma sul contratto che è arrivata nelle ultime ore. Simone Inzaghi oggi era a Milano e si legherà alla società nerazzurra per i prossimi due anni. L'unica problematica al momento è legata allo stipendio dell'ultimo mese che il neo allenatore dell'Inter deve risolvere con la Lazio. Successivamente Inzaghi potrà cominciare la sua avventura in nerazzurro.