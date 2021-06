Inter, il Chelsea su Hakimi: in arrivo Marcos Alonso?

Nel giorno in cui Steven Zhang è andato in Comune per incontrare il sindaco Sala , con il quale in passato c'è stata grande freddezza e diffidenza sul tema stadio, l'Inter ha capito che su Hakimi le cose si stanno muovendo. La settimana decisiva per la sua cessione non sarà questa, ma intanto, attraverso l'agente del calciatore, Camaño , il Chelsea ha fatto capire di essere disposto ad alzare la sua proposta e a inserire nell'operazione Marcos Alonso , l'esterno sinistro che la dirigenza nerazzurra e Inzaghi vogliono. È uno degli elementi che i Blues potrebbero cedere (nella lista ci sono anche Emerson Palmieri , Christensen , Zappacosta e Abraham ), quello nettamente preferito dall'Inter. L'operazione comunque non è ancora in discesa perché c'è da trovare l'accordo sia sulla valutazione di Hakimi sia su quella di Marcos Alonso. E siccome il Chelsea è una bottega assai cara anche quando ha giocatori in esubero, il Psg non è tagliato fuori.

Dumfries in vantaggio

Leonardo, però, ha capito che solo tirando fuori 70 milioni più bonus riuscirà a spuntarla. Meno interesse per Lautaro Martinez. Ausilio volerà di nuovo in Spagna se il Real, il Barcellona o l'Atletico decideranno di fare sul serio ovvero di avvicinare la valutazione di 90 milioni fatta in viale della Liberazione. Cedere due top entro il 30 giugno, però, è complicato sia perché la trattativa per il Toro non ha ancora preso quota sia perché quest'ultimo l'Inter lo vorrebbe trattenere, a meno che non sia lui a forzare la mano per andarsene. Per l'esterno destro che serve in caso di cessione di Hakimi, Dumfries (che interessa all'Everton) sembra in vantaggio su Emerson Royal, Zappacosta e Nandez, con gli ultimi due assai defilati.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio