Calciomercato Inter, l'affare Nandez si complica

MILANO - L'affare legato a Nahitan Nandez, in seguito alla nuova rottura del crociato da parte di Rog, si è raffreddato: l'uruguagio, al momento, viene viato come sostituto migliore per il croato anche se il giocatore vorrebbe comunque lasciare la Sardegna in direzione Milano. L'Inter lo vorrebbe accogliere, ma solo a condizione di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, senza contare che ci sono anche delle incongruenze sulle cifre di pagamento (più dei 2 milioni di differnza fra domanda e offerta). Nel frattempo, restano calde le piste legate Dumfries, Zappacosta e Bellerin (per cui si chiede un altro prestito con diritto di riscatto). Nandez contava di tornare martedì 4 agosto in Italia (in teoria doveva essere già in Sardegna venerdì 30 luglio ma aveva ottenuto un permesso) e di andare subito a Milano per le visite mediche, ma a questo punto le dirigenze si reincontreranno e e avranno un nuovo confronto per arrivare a un compromesso: i temi saranno il ritorno di Nainggolan in Sardegna ma con una parte di stipendio pagata dai nerazzurri oltre ad abbassare il monte ingaggi pur non risolvendo il contratto ed evitando la minusvalenza di 9,5 milioni). Si sta anche parlando di eventuali contropartite per arrivare a Nandez: Vecino o Agoume per mirare mirare ad uno scambio di prestiti. Di sicuro si devono stringere i tempi e non va dimenticata la questione legata alla sostituzione di Pinamonti. Intanto Oristanio ha scelto di seguire Stankovic al Volendam ed è arrivato il giovane Zefi (2005) dallo Shamrock Rovers.