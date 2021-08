L'Inter saluta Gabriele Oriali: l'addio è ufficiale

MILANO - L'Inter saluta Gabriele Oriali. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia l'addio all'ex bandiera, che da adesso in poi lavorerà esclusivamente al fianco di Roberto Mancini in Nazionale. Oriali era da tempo impegnato in un doppio ruolo. "FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale" il comunicato emesso dalla società nerazzurra. Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter ha salutato Oriali attraverso un post su Twitter: "La parola grazie non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo. Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L'Inter è e sarà sempre casa tua".