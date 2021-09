Marotta: «Inter competitiva per lo scudetto»

INVIATO A GENOA - Nel pre partita di Sampdoria-Inter l'ad Giuseppe Marotta ha parlato a Sky mostrando la sua soddisfazione per la partenza dei nerazzurri in campionato: «Siamo soddisfatti e non guardiamo la classifica e la Juventus che ha ottenuto un punto in tre giornate. Meriti di Inzaghi? Non c'è stata contrapposizione con l'allenatore neppure in passato (riferimento a Conte): ogni allenatore gestisce il gruppo con la sua personalità, ma con rispetto della società che lo supporta. Noi sappiamo che Inzaghi è alla prima esperienza all'Inter che è un po' diversa dalla Lazio, ma lo ha capito in fretta perché è una persona molto intelligente.»