Hakimi non dimentica l'Inter: ecco il dipinto speciale

L'avventura di Achraf Hakimi all'Inter è durata una sola stagione. Tanto è bastato, però, per instaurare un rapporto speciale con il club e i tifosi. Un'annata straordinaria culminata con la vittoria dello scudetto numero 19, un alloro che nella Milano nerazzurra mancava dal 2010. In estate il marocchino si è trasferito al Psg ma non ha dimenticato l'Inter, tanto da commissionare un dipinto che ripercorresse i suoi momenti migliori in nerazzurro.