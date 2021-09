Inzaghi: "Esordire in Champions con l'Inter è emozionante"

MILANO - Simone Inzaghi e la sua Inter debutteranno in Champions League tra le mura di San Siro ospitando il Real Madrid, un appuntamento che l'ex allenatore della Lazio non vede l'ora di affrontare. Intervistato da Amazon Prime Inzaghi ha parlato così della super-sfida europea: C'è tantissima emozione per questo esordio. Esordire in un palcoscenico come San Siro, con una squadra importante come l'Inter, è emozionante - aggiunge - Io vorrei un guizzo da tutti quanti: da allenatore il mio desiderio è che chi comincia lo faccia nel migliore dei modi. Alle volte è più importante chi entra rispetto a chi inizia".