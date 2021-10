Zhang: "Sull'Inter voci infondate. Massimo impegno nel club"

MILANO - "La conquista del diciannovesimo scudetto è un’impresa memorabile che premia lo straordinario lavoro della squadra e di tutte le componenti del club e la passione del popolo nerazzurro che attendeva da 11 anni questo trionfo. Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso: l’Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo”. Il presidente dell'Inter Steven Zhang è intervenuto durante l'assemblea degli azionisti nerazzurra, smentendo le voci su un possibile disimpegno della proprietà. "Nel corso di quest’anno sono state numerose le voci che hanno circondato il club e l’impegno della proprietà nell’Inter. Nessuna di queste è vera. Siamo l’Inter e siamo tra i club più importanti in Europa, sappiamo che per questo siamo sempre al centro dell’attenzione e che voci e speculazioni false e infondate saranno sempre messe in circolo a nostro riguardo. Dobbiamo solo rimanere concentrati sui nostri veri obiettivi e procedere sul nostro percorso".